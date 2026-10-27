PADOVA. Serata amara per il Südtirol, sconfitto per 2-0 dal Padova allo stadio Euganeo nella nona giornata del campionato di Serie B. Gli altoatesini non riescono a dare continuità al pareggio conquistato sul campo della Sampdoria e tornano a casa senza punti, al termine di una partita nella quale non sono riusciti a trovare la strada del gol.

Il Padova passa in vantaggio al 19’ del primo tempo con Artistico, che trova la deviazione vincente di testa su un cross dalla destra. Il Südtirol cerca di reagire: al 26’ una conclusione a giro viene deviata in calcio d’angolo dal portiere veneto, mentre al 35’ un’altra occasione in area si conclude con un tiro alto. Anche nel finale della prima frazione gli ospiti provano a farsi vedere in avanti, senza riuscire a pareggiare.

Le emozioni più importanti della ripresa arrivano nei minuti conclusivi. All’85’ il Südtirol sfiora il pareggio sugli sviluppi di un pallone vagante nell’area piccola. Il portiere del Padova è però decisivo: si getta sul pallone e anticipa l’intervento ravvicinato di un attaccante altoatesino, evitando una conclusione che avrebbe potuto cambiare il finale della partita.

Appena due minuti dopo, all’87’, arriva il raddoppio del Padova firmato da Capelli. Una conclusione al volo dal limite dell’area viene respinta dal portiere del Südtirol, ma sulla ribattuta il giocatore veneto deposita il pallone in rete. L’arbitro inizialmente annulla per fuorigioco, poi il controllo del Var porta alla convalida del gol. Il risultato passa così sul 2-0, spegnendo le speranze di rimonta degli altoatesini.

Nel finale vengono concessi sette minuti di recupero, ma il Südtirol non riesce a riaprire la partita. Il Padova conserva il doppio vantaggio e conquista tre punti importanti, mentre i biancorossi devono fare i conti con una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, soprattutto per l’occasione sfumata pochi istanti prima del raddoppio avversario.

Per il Südtirol di Davide Possanzini si tratta di un nuovo passo falso dopo il pareggio per 1-1 contro la Sampdoria. La squadra altoatesina dovrà cercare una pronta reazione nel prossimo turno, ritrovando soprattutto concretezza negli ultimi metri e maggiore incisività nelle occasioni da gol.





(foto Fb / Fc Sudtirol)