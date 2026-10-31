BOLZANO. Un punto a testa al Druso. Il Südtirol non riesce a ritrovare la vittoria e pareggia 1-1 contro il Cesena nella decima giornata di Serie B.

I biancorossi sbloccano il risultato al 23' con Fabio Rispoli. Nella ripresa gli ospiti trovano il pareggio al 65' con Cristian Shpendi, che anticipa la difesa e batte Plizzari da distanza ravvicinata.

La partita si apre con un'occasione per il Cesena, ma Plizzari è bravo a respingere il tentativo di Druiventak. Il Südtirol risponde con Rispoli, che porta avanti i padroni di casa con una conclusione precisa e potente. I romagnoli reagiscono e cercano il pareggio già nel primo tempo, ma il portiere biancorosso si oppone alle conclusioni avversarie.

Nella ripresa i biancorossi provano a raddoppiare, ma al 65' arriva il pareggio del Cesena. Bisoli mette il pallone al centro e Shpendi trova la deviazione vincente. Nel finale entrambe le squadre cercano il gol della vittoria: Plizzari si rende protagonista di altri interventi decisivi, mentre Okoro sfiora il nuovo vantaggio per il Südtirol. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio: al Druso finisce 1-1.