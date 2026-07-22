BOLZANO. Il FC Südtirol conosce il proprio cammino nel campionato di Serie B 2026/2027. Il sorteggio del calendario ha delineato il percorso dei biancorossi, che debutteranno sabato 22 agosto allo stadio Druso contro la Virtus Entella, per poi affrontare la prima trasferta sul campo del Benevento una settimana più tardi.

L'avvio di stagione propone subito un calendario impegnativo. Dopo il match inaugurale con la Virtus Entella e la trasferta di Benevento, il Südtirol riceverà il Catanzaro, quindi ospiterà il Modena prima della trasferta sul campo dell'Arezzo. Tra gli appuntamenti più attesi spicca la sfida casalinga con la Sampdoria, in programma all'ottava giornata, mentre il primo confronto con una delle retrocesse dalla Serie A, l'Hellas Verona, arriverà soltanto il 12 dicembre, alla diciassettesima giornata, al Druso.

Nel girone d'andata i biancorossi affronteranno anche trasferte di prestigio sui campi di Palermo, Empoli e Pisa, mentre chiuderanno il 2026 in casa contro la Carrarese il 27 dicembre. La ripresa del campionato, il 9 gennaio 2027, vedrà invece il Südtirol nuovamente al Druso contro il Benevento, con il calendario asimmetrico che prevede un ordine diverso delle gare rispetto all'andata.

Il finale di stagione si annuncia particolarmente intenso. Nelle ultime giornate il Südtirol affronterà in successione Padova, Sampdoria, Juve Stabia e chiuderà il campionato il 14 maggio 2027 sul campo dell'Hellas Verona. Un epilogo che potrebbe rivelarsi decisivo sia nella corsa alla salvezza sia nella lotta per i playoff, in un torneo che si preannuncia ancora una volta equilibrato e ricco di piazze storiche.