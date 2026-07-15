BOLZANO. L’FC Südtirol ha ufficializzato l’ingaggio di Vasco Lopes. Il club biancorosso ha raggiunto un accordo con il RKS Radomiak Radom per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore portoghese, con cittadinanza capoverdiana. Proprio con la nazionale del Capo Verde, Lopes ha esordito nel 2021.



Classe 1999, Lopes è un laterale offensivo che può essere impiegato anche nel ruolo di seconda punta. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà all’FC Südtirol fino al 30 giugno 2029.



Per il calciatore si tratta della prima esperienza nel calcio italiano. “Sono felicissimo di entrare a far parte dell’FC Südtirol - ha dichiarato Lopes –- Arrivo con grande entusiasmo, tanta voglia di mettermi a disposizione della squadra e la massima determinazione per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del club. Sono molto motivato ad affrontare questa nuova sfida, conoscere il campionato e indossare i colori dell’FCS”.



La società biancorossa ha dato il benvenuto al nuovo acquisto, augurandogli un percorso ricco di soddisfazioni con la maglia dell’FC Südtirol.



(Foto Fc Südtirol)