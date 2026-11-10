BOLZANO. Chiamata azzurra per Kevin Zeroli (a sinistra nella foto, insieme al compagno Salvatore Molina): il giocatore del Südtirol è stato convocato da Silvio Baldini per i prossimi impegni dell’Italia Under 21. Il suo arrivo al raduno di Tirrenia è previsto nella serata di oggi, 10 novembre. Il tecnico ha aggiornato il gruppo dopo le rinunce a quattro calciatori, in vista delle amichevoli contro Francia e Belgio. Gli Azzurrini resteranno a Tirrenia fino al 12 novembre 2026, giorno della partenza per la Francia in vista del primo impegno.

Per Zeroli si tratta di un ritorno in un gruppo con il quale ha già collezionato due presenze. La prima risale alla vittoria per 4-1 in Montenegro, nelle qualificazioni europee di un anno fa, quando entrò dalla panchina. Nel giugno scorso è stato invece schierato titolare contro l’Albania a Fontanafredda, con Nunziata alla guida della squadra.

Il calendario prevede la trasferta di Laval, contro la Francia, venerdì 13 novembre 2026 alle 18.30. Lunedì 16 novembre 2026, alle 18.15, gli Azzurrini ospiteranno il Belgio allo stadio Armando Picchi di Livorno: entrambe le gare saranno trasmesse su Rai 2. L’Italia è già qualificata all’Europeo del 2027, in Albania e Serbia, e conoscerà le avversarie nel sorteggio del 26 novembre 2026 a Belgrado.