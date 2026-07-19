NEW YORK. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Nella finale dei Mondiali 2026, disputata al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, la Roja ha superato l'Argentina per 1-0 dopo i tempi supplementari.

A decidere la sfida è stata la rete di Ferran Torres al 106', al termine di una partita equilibrata e combattuta, risolta soltanto nel secondo tempo supplementare.

Per la Spagna si tratta del secondo titolo mondiale, sedici anni dopo il trionfo conquistato in Sudafrica nel 2010. Sfuma invece il bis iridato per l'Argentina, campione in carica dopo la vittoria ottenuta ai Mondiali del 2022 in Qatar.

L'Albiceleste ha chiuso l'incontro in inferiorità numerica: Enzo Fernandez è stato espulso al 93' per doppia ammonizione, lasciando i suoi in dieci uomini per gran parte dei tempi supplementari. La Roja ha così sfruttato la superiorità numerica trovando il gol che vale il titolo mondiale.