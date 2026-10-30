SENALES. Il ghiacciaio della Val Senales si conferma uno dei principali centri internazionali di allenamento per lo sci alpino. Ben 18 dei 30 atleti meglio classificati nello slalom gigante di apertura della Coppa del Mondo a Sölden si erano preparati sulle piste dell'Alpin Arena Senales. Tra loro anche il vincitore Lucas Pinheiro Braathen, mentre sul ghiacciaio si è allenata anche Mikaela Shiffrin, insieme ad altri protagonisti del circuito internazionale.

Risultati importanti anche per gli azzurri, con Asja Zenere quinta nella gara femminile e Alex Vinatzer settimo in quella maschile. In questi giorni la nazionale italiana sta preparando i prossimi appuntamenti sulla pista Leo Gurschler, mentre tra gli atleti presenti figura anche la giovane promessa Anna Trocker. Le condizioni tecniche del ghiacciaio e le strutture recentemente rinnovate continuano ad attirare squadre e campioni da tutto il mondo.

Entusiasta anche Marcel Hirscher, che durante un'intervista ha definito «super» le condizioni dell'Alpin Arena, sottolineando la qualità degli impianti e delle strutture modernizzate. Intanto si amplia l'offerta per gli appassionati: domani, sabato 31 ottobre, aprirà la pista Gletschersee, seguita nel corso di novembre dalle piste Hintereis e Finail. L'apertura della discesa a valle è prevista per il 28 novembre, mentre successivamente sarà disponibile anche la Teufelsegg.

La Val Senales non richiama soltanto i professionisti dello sci. Tra i visitatori del ghiacciaio anche l'attore William Abadie, conosciuto per la serie televisiva Emily in Paris, che ha approfittato del soggiorno per partecipare a un corso di snowboard. L'apertura progressiva delle piste nelle prossime settimane consentirà agli sciatori di trovare un'offerta sempre più ampia già nel mese di novembre.