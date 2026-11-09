MILANO. Jannik Sinner e Valentino Rossi si sono incontrati per la prima volta, come raccontato dalla leggenda della MotoGp a Radio Deejay, che ha rivelato anche qualche dettaglio sulle condizioni fisiche dell'altoatesino: "È qui (a Milano, ndr) per cercare di risolvere, gli dà un po' fastidio - ha risposto Rossi a una domanda sulle condizioni del ginocchio del n.1 azzurro del tennis -. Il mio preparatore mi ha detto che era qui pure quello di Sinner, allora ho mandato un messaggio a Jannik ed eravamo nello stesso hotel e ci siamo conosciuti: è bello, è in forma... è un bel ragazzone alto, più alto di me, molto sorridente, mi ha fatto una bella impressione".