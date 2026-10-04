SEPANG. Max Verstappen rompe il digiuno e conquista la prima vittoria della stagione. Il pilota della Red Bull si è imposto nel Gp del Bahrain, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, disputato sul circuito malese di Sepang, precedendo Kimi Antonelli e Lewis Hamilton.

Il secondo posto vale moltissimo per Antonelli nella corsa al titolo. Negli ultimi giri è infatti arrivato il ritiro dell'altra Mercedes di George Russell, diretto rivale dell'italiano nella classifica iridata. Kimi ne ha approfittato portando a 84 punti il vantaggio sul compagno di squadra.

Sorride anche la Ferrari, che torna sul podio dopo un'assenza che durava da luglio. Hamilton ha chiuso terzo, mentre Charles Leclerc ha completato una giornata positiva per Maranello conquistando la quarta posizione.

Quinto Isack Hadjar con la Red Bull. In zona punti anche Oscar Piastri, sesto, Liam Lawson, settimo, Fernando Alonso, ottavo, Lando Norris, nono, e Arvid Lindblad, decimo.