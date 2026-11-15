Inizio in salita per Alex Vinatzer nello slalom speciale di Levi, in Finlandia, primo appuntamento stagionale della Coppa del mondo maschile tra i pali stretti. Il gardenese ha chiuso la prima manche al 19° posto con il tempo di 54.49, accumulando un ritardo significativo dai primi della classifica.

A prendersi la scena è stato Lucas Pinheiro Braathen, brasiliano di formazione norvegese, che ha fermato il cronometro a 52.69, conquistando nettamente la prima posizione provvisoria. Alle sue spalle il francese Clément Noël, secondo in 53.34, mentre il terzo posto è andato all'austriaco Joshua Sturm, sorprendente con il pettorale numero 27, in 53.53.

Vinatzer, partito con il pettorale 17, è stato il migliore degli azzurri tra i primi trenta atleti al via.

Per lo sciatore della Val Gardena resta ora da affrontare la seconda manche, decisiva per provare a recuperare posizioni e migliorare il piazzamento. La prova conclusiva è in programma alle 13.