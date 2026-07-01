LONDRA. Approda al terzo turno, sedicesimi di finale, di Wimbledon Jannik Sinner. Sul Centrale dell'All England Club, il numero 1 del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges, n. 48 al mondo, in tre set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. Ora il campione altoatesino sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby (n.81 Atp).

Nel terzo set Jannik accelera: strappa il servizio nel primo game, ma nel gioco successivo, compici due doppi falli, cede il proprio. Nel terzo il numero 1 al mondo, sotto 40-15, vince tre punti di fila e poi piazza un nuovo break. Poi consolida e sale 3-1. Si procede senza più strappi. Fino al 5-4, con Jannik che va a servire per il match. Borges non si arrende, va sul 30 pari, ma con uno schiaffo al volo Sinner conquista il match point. Il dritto esce di un millimetro e si va ai vantaggi. Una prima molto solida vale un secondo match point. Palla corta, 3-0 e tutti a casa.

Il campione si riconosce da come esce dai momenti più complicati. Sotto di un break, concesso nel terzo game del secondo set, Sinner sembra destinato a cedere il secondo set a Borges, che sul 5-4 ha un set ball su suo servizio. Jannik però ritrova la sua proverbiale risposta e prima costringe l’avversario ai vantaggi, poi piazza il controbreak, per il 5-5. Poi tiene senza problemi il servizio e va sul 6-5. Borges deve servire per restare nel set. Lo fa con grande sicurezza: si va, ancora una volta, al tiebreak. Che, si sa, è terreno di Jannik. -Chiude 7-2, due set a zero.

Sorretto da un ottimo servizio (7 ace, 92% di punti sulla prima) Jannik Sinner vince il primo set al tiebreak contro il portoghese Nuno Borges. Il parziale è stato molto equilibrato, anche se il numero 1 al mondo ha avuto in avvio ala possibilità di allungare, con tre palle break conquistate, ma non trasformate, nel primo game. Poi si è andati avanti senza scosse, con Jannik che ha lasciato pochissimi punti durante i suoi turni di battuta.

Al tiebreak, specialità di Haus Sinner, l’azzurro allunga e chiude 7-4. Primo set in cascina.

LONDRA. Dopo un esordio che tutti si aspettavano più morbido, con il serbo Kecmanovic che l’ha portato al quinto set, Jannik Sinner affronta il secondo turno a Wimbledon. Sul Centrale scende in campo contro il portoghese Nuno Borges, avversario sulla carta abbordabile ma da non sottovalutare.

Il portoghese, 29 anni, occupa la 48esima posizione del ranking ATP ed è reduce da un convincente successo in tre set contro Tristan Boyer.

Tennista solido da fondo campo, destro con rovescio bimane, negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi uno spazio stabile nel circuito maggiore, arrivando fino al numero 30 del mondo e conquistando anche un titolo ATP.