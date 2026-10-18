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SHANGHAI. Jannik Sinner può sorridere anche senza scendere in campo. La sorprendente eliminazione di Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai garantisce all'altoatesino la permanenza in vetta alla classifica mondiale almeno fino al 2 novembre. Il tedesco, che aveva l'occasione di avvicinarsi al primato, è stato battuto in rimonta dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3.
Per Davidovich Fokina arriva così la seconda finale in un Masters 1000, quattro anni dopo quella disputata a Monte Carlo. Per Sinner, invece, è una notizia preziosa nella corsa al vertice del ranking: nemmeno un eventuale successo di Zverev a Vienna sarebbe sufficiente per scavalcarlo prima del torneo di Parigi-Bercy, quando verranno aggiornati i punteggi della classifica.