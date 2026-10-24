BOLZANO. Un rigore al 94' salva il Südtirol da una seconda sconfitta consecutiva e regala ai biancorossi un pareggio insperato contro la Sampdoria. Finisce 1-1 allo stadio Druso, con Molina che firma il gol del pareggio proprio quando la formazione ligure sembrava ormai avere in tasca i tre punti. Dopo il pesante 3-0 subito a Castellammare di Stabia, la squadra di Davide Possanzini fatica ancora a trovare il proprio gioco, ma riesce a evitare un'altra battuta d'arresto grazie a un episodio decisivo nel recupero. Al 94' un tocco di mano di un difensore blucerchiato provoca il calcio di rigore che Molina trasforma, facendo esplodere il pubblico di casa.

La partita era cominciata in salita per il Südtirol, salvato dalla traversa dopo appena due minuti. I biancorossi provano a gestire il possesso, ma la manovra non produce occasioni significative. La Sampdoria, più aggressiva e pericolosa, trova il vantaggio al 34' con Yari Verschaeren, bravo a sfruttare un pallone recuperato nella metà campo altoatesina e a battere il portiere con una conclusione precisa. La squadra di Possanzini accusa il colpo e fatica a superare la metà campo. Soltanto nel recupero del primo tempo riesce ad alzare il baricentro, senza però trovare conclusioni nello specchio della porta.

Nella ripresa il Südtirol cambia atteggiamento e si presenta con maggiore convinzione nell'area avversaria. Al 53' arriva la grande occasione per pareggiare: una conclusione ravvicinata si stampa sulla traversa. Un minuto più tardi un altro tentativo sfiora il palo. Possanzini aumenta il peso offensivo della squadra con un doppio cambio al 60', cercando di sfruttare il momento favorevole. La Sampdoria, però, torna a rendersi pericolosa, soprattutto in contropiede. Al 71' gli ospiti sfiorano il raddoppio con una conclusione dal limite, mentre il Südtirol continua a cercare spazi senza riuscire a trovare la giocata decisiva.

Nel finale la Sampdoria sembra poter controllare il risultato e all'84' spreca un'altra occasione per chiudere la partita. Il Südtirol fatica a rendersi pericoloso e soltanto all'88' trova il primo tiro nello specchio della porta, con un colpo di testa centrale facilmente controllato. Quando tutto sembra ormai deciso, arriva l'episodio che cambia la storia della gara. Al 94' un difensore della Sampdoria tocca il pallone con la mano in area e viene assegnato il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Molina, che non sbaglia e realizza l'1-1. Un pareggio conquistato all'ultimo respiro, che permette ai biancorossi di evitare la seconda sconfitta consecutiva, pur lasciando aperti gli interrogativi sulla prestazione e sulle difficoltà offensive della squadra.