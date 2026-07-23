(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - "Un gesto di generosità e partecipazione che vuole parlare al cuore delle persone, riscoprendo nella tavola un luogo di comunità, identità e memoria collettiva". Così Carmine Maturo, portavoce della Comunità Slow Food Napoli Extra Moenia, e Angelo Martino, titolare del 'Ristorante Al 53', annunciando l'evento in programma sabato prossimo, 25 luglio, alle 19.30, nel locale di Piazza Dante, nel quale "il valore della memoria storica e il calore della convivialità si incontreranno per un appuntamento speciale". La tradizione della 'Pasta asciutta' dei fratelli Cervi, consolidata da anni nello storico ristorante, si rinnova, infatti, quest'anno abbracciando la visione della Comunità Slow Food Napoli Extra Moenia.

La serata, sottolineano i promotori, nasce con l'obiettivo di celebrare i valori della libertà, della democrazia, dell'accoglienza e del senso di unione attraverso uno dei simboli più autentici ed evocativi della nostra cultura gastronomica e sociale: un buon piatto di pasta condiviso.

Rievocando lo storico 25 luglio del 1943 - quando la famiglia Cervi offrì la pasta asciutta a tutto il paese per festeggiare la libertà e la democrazia - l'iniziativa intende riproporre quel messaggio di speranza. La partecipazione all'iniziativa è libera e gratuita. (ANSA).

