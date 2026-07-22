(ANSA) - ROMA, 22 LUG - È Confine, la pizzeria milanese di Francesco Capece e Mario Ventura, la migliore pizzeria d'Italia per l'edizione 2026 della guida 50 Top Pizza.

Tra i premi speciali Il Pizzaiolo dell'Anno 2026 è Francesco Calò di Avenida Calò (Roma). La Pizza dell'Anno è l'Assoluto di Melanzane di Seu Pizza Illuminati (Roma). Giovane dell'Anno 2026 è Emanuele Muhaxhiri di Fra Teglia e Tonda, Velletri (Roma). Il risultato è stato annunciato al Teatro Manzoni di Milano, durante la cerimonia di premiazione.

Al secondo posto, ex aequo, si posizionano I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo, a Roma. Sul terzo gradino del podio troviamo Palazzo Petrucci Pizzeria, a Napoli, con il pizzaiolo Davide Ruotolo. Quarta posizione per I Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio, seguita da 50 Kalò di Ciro Salvo, a Napoli. Sesto posto per Avenida Calò di Francesco Calò, a Roma, mentre in settima posizione torna Milano con Dry Milano, guidata da Lorenzo Sirabella. L'ottavo posto va a Cambia-Menti di Ciccio Vitiello, a Caserta, mentre al nono si classifica Sasà Martucci, ancora a Caserta. Chiude la top ten Bob Alchimia a Spicchi di Roberto Davanzo e Anna Rotella, a Montepaone Lido (Catanzaro).

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