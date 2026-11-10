(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Cambiamenti climatici, disponibilità delle risorse naturali e competitività internazionale rendono sempre più necessario individuare modelli capaci di coniugare efficienza produttiva, sostenibilità e valorizzazione dei territori. In questo processo, l'innovazione tecnologica assume un ruolo sempre più centrale. Sensori, sistemi di monitoraggio, immagini satellitari, droni, intelligenza artificiale e strumenti digitali per l'analisi dei dati stanno trasformando le modalità di gestione delle coltivazioni e delle risorse, consentendo interventi più mirati e contribuendo a migliorare efficienza, sostenibilità e qualità delle produzioni. Contesto in cui l'agricoltura di precisione rappresenta una delle espressioni più significative di questa evoluzione e costituisce oggi un terreno di confronto tra mondo agricolo, industria, ricerca, tecnologia e istituzioni.

Questi i temi al centro del 'Forum nazionale sull'agricoltura di precisione' organizzato da ANSA mercoledì 11 novembre alle 16.30 a BolognaFiera, sala Quadriportico, in occasione della rassegna Eima International, nell'ambito della partnership siglata da ANSA con FederUnacoma, in collaborazione con Agea.

L'evento viene trasmesso in diretta streaming su ANSA.it e sui canali social dell'Agenzia.

Tra i relatori, Simona Rapastella, direttore generale FederUnacoma; Alessio Bolognesi, servizio Tecnico FederUnacoma e segretario operativo di Agridigital; Alberto Cavazzini, direttore tecnico-scientifico Crea; Giorgio Venceslai, responsabile direzione Servizi per le imprese di Ismea; Fabio Vitale, direttore di Agea (in videocollegamento); Cristiano Fini presidente di Cia-Agricoltori Italiani; Ettore Prandini, presidente di Coldiretti (in videocollegamento da Bruxelles); Stefano Alghisi, vicepresidente Agridigital. Saluti iniziali del direttore dell'ANSA, Luigi Contu.

Il Forum nazionale sull'agricoltura di precisione fa parte di un progetto più ampio di informazione e comunicazione che accompagnerà Eima attraverso la produzione di notizie, approfondimenti, video, fotografie e interviste, diffusi attraverso l'ecosistema informativo e digitale di ANSA. (ANSA).

