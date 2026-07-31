(ANSA) - FORCE, 31 LUG - Il tartufo estivo dei Sibillini torna protagonista con la seconda edizione del Festival del Tartufo Estivo dei Sibillini, fino a domenica 2 agosto a Force (Ascoli Piceno). Dopo la cena inaugurale «Non chiamatelo scorzone», firmata dallo chef Daniele Citeroni Maurizi dell'Osteria Ophis di Offida, la manifestazione entra nel vivo con un programma dedicato a gastronomia, cultura e musica.

Il Comune di Force, associato tramite il BIM Tronto all'Associazione Nazionale Città del Tartufo, ospita la manifestazione organizzata dalla Pro Loco Force e dalla Polisportiva Forcese. L'obiettivo è valorizzare il tartufo estivo, le produzioni enogastronomiche e il patrimonio dei Sibillini.

Oggi, venerdì 31 luglio, il programma si apre alle 18 al Parco del Villino Verrucci con la conferenza «Tartufo Estivo: oltre il nome "scorzone", il valore di un'eccellenza», con i micologi naturalisti Marco Monaldi e Alberto Mandozzi. Alle 19 sarà la volta dello show cooking di Daniele Citeroni Maurizi. Seguiranno aperitivo tartufato, vini della Cantina Vitali di Montelparo e cocktail. Alle 21 spazio alla musica con il concerto dei N'ice Cream.

Sabato 1 agosto il Festival si trasferirà in Piazza Marconi.

Dalle 19 saranno attivi gli stand gastronomici con specialità al tartufo, comprese le tradizionali penne ai funghi porcini e tartufo. Previsti anche artigianato locale e animazione per bambini. Alle 21 riflettori puntati su Cristina D'Avena, protagonista di un concerto gratuito con le celebri sigle dei cartoni.

Domenica 2 agosto, ultima giornata, gli stand riapriranno alle 19. Alle 21.30 saliranno sul palco i Frutti Freschi, fino alla lotteria e allo spettacolo pirotecnico conclusivo.

Il Festival punta così a fare di Force delle mete dell'estate picena per gli amanti del tartufo e delle eccellenze dei Sibillini. (ANSA).

