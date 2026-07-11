(ANSA) - PESCARA, 11 LUG - Il progetto 'Blu come l'Abruzzo' del GAL Pesca Abruzzo approda alla Mostra Mediterranea con un appuntamento dedicato ai sapori del mare regionale: domenica 12 luglio, alle 20:30, nell'area eventi del porto turistico Marina di Pescara, lo chef stellato Nicola Fossaceca del ristorante Al Metrò di Marina di San Salvo sarà protagonista di un cooking show dedicato alla valorizzazione del pescato locale.

L'iniziativa rientra nella strategia finanziata dal FEAMPA 2021-2027 per promuovere la filiera ittica abruzzese e rappresenta uno dei momenti più attesi del cartellone estivo del GAL Pesca Abruzzo. Durante la serata lo chef presenterà due piatti d'autore, la seppiolina arrosto con rucola e gli spaghettini al granchietto, esaltando la qualità delle materie prime dell'Adriatico attraverso una cucina capace di unire tradizione e innovazione.

La partecipazione a Mediterranea, storica manifestazione promossa dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, si inserisce nel percorso di 'Blu come l'Abruzzo', progetto nato per rafforzare il legame tra turismo, sostenibilità, economia del territorio e cultura del prodotto ittico.

Per tutta la durata della fiera il GAL Pesca Abruzzo sarà presente con uno stand informativo dedicato al progetto.

Visitatori e turisti potranno conoscere meglio le specie ittiche dell'Adriatico, la stagionalità del pescato locale e le prossime iniziative, tra cui il futuro marchio di certificazione della qualità e le campagne educative rivolte ai cittadini. (ANSA).

