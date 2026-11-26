(ANSA) - VERONA, 26 NOV - E' stato consegnato a Sandro Boscaini, presidente di Masi Agricola, il Global Best Of Wine Tourism 2027 per la struttura enoturistica "Monteleone21" di sant'Ambrogio di valpolicella (Verona).

Il centro polifunzionale di Masi è stato selezionato al termine di un percorso che ha coinvolto 597 candidature e 77 vincitori regionali. Monteleone21 rappresenta l'Italia accanto ad altre realtà internazionali, tra le quali Château Larrivet Haut-Brion a Bordeaux (Francia), Quinta da Vacaria nella Valle del Douro (Portogallo), Beaulieu Vineyard nella Napa Valley (Stati Uniti), Black Barn Vineyards nella Hawke's Bay (New Zealand).

Il riconoscimento, assegnato il 22 ottobre a Hastings, in Nuova Zelanda, nell'ambito della convention annuale delle Great Wine Capitals, è stato consegnato a Boscaini da Paolo Arena, vicepresidente del Gwc Network e presidente della Camera di Commercio di Verona.

"Siamo particolarmente orgogliosi di questo premio - commenta Boscaini - che colloca Monteleone21 in un contesto di eccellenza internazionale e testimonia quanto sia importante il coraggio di investire in progetti capaci di guardare lontano. Masi Wine Experience, strategica per l'enoturismo di Masi, trasmette direttamente al consumatore i valori di brand e territorio attraverso racconti ed esperienze indimenticabili. Monteleone21 ne è l'emblema, un progetto 'glocal', aperto al mondo e profondamente radicato nella Valpolicella". (ANSA).

