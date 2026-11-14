(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Un viaggio tra le eccellenze enogastronomiche italiane, con produttori, sapori e storie da scoprire regione dopo regione. A Roma, a Palazzo Brancaccio torna Itinere. Dalla numerosa rappresentanza dei vini del Lazio a quelli del Piemonte, dell'Umbria, del Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, e Toscana. Per proseguire in Abruzzo (presente anche con il suo aglione nero), Campania, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna. A completare il panorama vitivinicolo anche il consorzio biologico Vintesa che riunisce piccole aziende bio di diverse regioni italiane e che porta alla manifestazione capitolina un'ulteriore testimonianza della ricchezza e della varietà del mondo produttivo nazionale. Non mancherà una presenza internazionale con Domeniile Averesti, azienda proveniente dalla Romania, a conferma della vocazione all'incontro e allo scambio tra culture enogastronomiche.

Ma non solo vino. Variegato il percorso tra sapori e artigianalità che offre l'occasione di incontrare produttori e maestri capaci di raccontare la qualità attraverso le proprie creazioni, dai prodotti della norcineria ai dolci fino alle nuove proposte nel settore bevande.

Spazio anche per formazione, cultura e nuove competenze e per innovazione e servizi nel mondo della ristorazione. (ANSA).

