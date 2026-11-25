Trasformare i terreni compromessi dall'inquinamento in risorse per l'agricoltura e la bioeconomia. È l'obiettivo del progetto "Filiere Verdi", al centro del Protocollo d'Intesa sottoscritto a Taranto dal Commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Uricchio, e dal presidente del GAL Magna Grecia, Luca Lazzaro.

L'accordo, presentato in Prefettura, accompagna l'avvio dell'iniziativa finanziata nell'ambito del Just Transition Fund 2021-2027 e punta a coniugare risanamento ambientale e nuove opportunità produttive. Previsto l'impiego di specie vegetali come canapa, paulownia, pioppo e girasole per favorire la decontaminazione dei suoli attraverso processi di fitorimedio. Le biomasse potranno essere utilizzate per produrre biocarburanti, biomateriali e altre materie prime.

"L'intesa segna il passaggio definitivo da una sostenibilità puramente difensiva, limitata alla mitigazione del danno, all'era della rigenerazione sistemica", ha dichiarato Uricchio.

Per Lazzaro si tratta di "una concreta opportunità per diversificare le produzioni e generare nuove prospettive di reddito per il comparto agricolo". Il progetto punta anche a creare occupazione qualificata e nuove filiere industriali.

