(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Loacker avvia un accordo pluriennale con BioEnergie San Lorenzo di Sebato per la fornitura di biogas per lo stabilimento Dolomites Milk di Vandoies. Lo annuncia, in una nota, l'impresa dolciaria italiana con sede in Alto Adige nel precisare che l'impianto, nato dalla cooperazione tra Loacker e Brimi e nodo strategico della filiera integrata, lavora il latte e il siero di latte della regione alpina per trasformarli in ingredienti per le ricette Loacker.

L'intesa prevede, per 7 anni, una fornitura di 21.000 MWh annui di biometano prodotto in Alto Adige da Bioenergia San Lorenzo di Sebato e reso disponibile attraverso la rete nazionale del gas con il supporto del Gruppo Alperia.

Il gas rinnovabile coprirà circa il 70% del fabbisogno di gas dello stabilimento, a fronte di un fabbisogno energetico complessivo pari a circa 29.500 MWh.

Si tratta di uno dei primi contratti di Biomethane Purchase Agreement, BPA, formalizzati in Italia e rappresenta un passaggio significativo nel percorso di riduzione delle emissioni associate al consumo energetico nella filiera agroalimentare.

La scelta del biogas per Dolomites Milk si inserisce nel più ampio percorso di sostenibilità di Loacker, raccontato nella Relazione d'Impatto 2026, che individua nella tutela dell'ambiente, nella responsabilità di filiera e sociale alcuni degli ambiti prioritari di intervento. In qualità di Società Benefit, Loacker prosegue infatti nello sviluppo di soluzioni capaci di ridurre progressivamente l'utilizzo di combustibili fossili nei propri siti produttivi e di contribuire alla riduzione delle emissioni lungo la catena di fornitura, gli stabilimenti e i trasporti. (ANSA).

