(ANSA) - TUNISI, 31 OTT - La Tunisia ha raggiunto un accordo per aumentare la propria quota di pesca del gambero rosso nelle acque profonde del Mediterraneo, al termine di negoziati e riunioni tecniche con l'Unione europea. Lo ha annunciato l'ambasciata tunisina a Roma, riferendo dell'esito della partecipazione della delegazione di Tunisi alla 49ma sessione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, Cgpm, svoltasi alla sede Fao di Roma dal 26 al 30 ottobre. Secondo la rappresentanza diplomatica, ai negoziati hanno partecipato rappresentanti dei settori interessati e dei ministeri competenti tunisini ed europei. Non è stato tuttavia ancora indicato il nuovo quantitativo assegnato alla Tunisia né precisata la decorrenza dell'aumento. La Fao ha intanto confermato che la Cgpm ha adottato 11 nuove raccomandazioni vincolanti, tra cui la GFCM/49/2026/11, che introduce la fase di lungo periodo del piano pluriennale per la gestione sostenibile del gambero rosso gigante (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nello Stretto di Sicilia. Il dossier era diventato particolarmente sensibile nei rapporti tra Tunisi, Bruxelles e Roma dopo il superamento della quota tunisina per il 2026 relativa all'Aristaeomorpha foliacea. Una circolare del ministero italiano dell'Agricoltura del 5 giugno aveva indicato in 36 tonnellate il massimale annuale assegnato alla Tunisia, considerato esaurito già il 15 maggio. I certificati di cattura tunisini registrati nel sistema europeo CATCH avevano raggiunto almeno 50,96 tonnellate, oltre il 41% in più rispetto al contingente autorizzato. Il Masaf aveva quindi invitato gli operatori italiani a sospendere per il resto del 2026 gli acquisti di gambero rosso tunisino, segnalando il rischio di respingimento delle partite eccedenti ai sensi della normativa europea contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. L'accordo annunciato a Roma apre quindi la strada a un aumento del contingente tunisino, ma resta da chiarire quale sarà la nuova quota e se l'intesa avrà conseguenze sulle partite eccedenti del 2026. L'ambasciata tunisina ha ricordato che il sistema Cgpm mira a conciliare la redditività economica della pesca con la tutela delle risorse marine e degli ecosistemi mediterranei. (ANSA).

