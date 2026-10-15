(ANSA) - ACQUASANTA TERME, 15 OTT - Acquasanta Terme si prepara ad accogliere la 55/a Festa d'Autunno, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre, con due giornate dedicate ai prodotti tipici della montagna, alla gastronomia e alla musica popolare. L'iniziativa è promossa dall'Associazione turistica Pro Acquasanta Terme con il Comune.

Protagonisti saranno gli stand gastronomici e la mostra-mercato dei prodotti tipici dei Monti della Laga, con castagne, funghi, tartufi e formaggi, insieme a spazi dedicati all'artigianato e al folclore.

Il programma prenderà il via sabato alle 13 con l'apertura degli stand e diversi appuntamenti musicali per le vie della cittadina termale.

Spazio anche alle escursioni con "Il sentiero alle terme", in programma sabato alle 14 e organizzato dalle Antiche Vie Mulattiere Acquasanta. Il percorso guidato si sviluppa per circa tre chilometri tra andata e ritorno, con una durata di circa due ore e mezza e un dislivello di 130 metri. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione. Il ritrovo è fissato alle 13.45 nel parcheggio delle Terme di Acquasanta.

Domenica gli stand apriranno alle 9, accompagnati dal Complesso bandistico Città di Acquasanta Terme. Tra i vari appuntamenti di intrattenimento che andranno avanti tutta la giornata spicca nel pomeriggio la Sfilata degli Zanni.

Per la giornata di domenica sarà attivo anche un servizio gratuito di bus navetta locale, pensato per agevolare gli spostamenti dei visitatori, attesi a migliaia. (ANSA).

