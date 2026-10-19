(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Saranno Caciocavallo Silano Dop, Gorgonzola Dop, Grana Padano Dop Mozzarella di Bufala Campana Dop, Piave Dop e Taleggio Dop i sei formaggi protagonisti si showcooking e degustazioni al Sial di Parigi a cui partecipa Afidop - Associazione formaggi italiani Dop e Igp dal 17 al 21 ottobre. L'associazione, con la finalità di promuovere i lattiero caseari italiani, ha previsto un calendario di attività, tra cui quella del 19 ottobre dedicata a 22 eccellenze casearie italiane. Con l'iniziativa del 19 gli ospiti - informa una nota - riceveranno simbolicamente un passaporto e un biglietto di viaggio per partire alla scoperta di 22 formaggi Dop e Igp, ciascuno ambasciatore di un territorio, di una storia e di una tradizione produttiva. L''esperienza sarà guidata dalla chef Carla Ferrari, che proporrà accostamenti tra le eccellenze casearie italiane e prodotti tipici francesi, "dando vita a un dialogo gastronomico tra due Paesi che condividono una profonda passione per il formaggio e la buona tavola". Afidop, nell'ambito delle giornata del salore, ha previsto una dimostrazione dal vivo della filatura della mozzarella. (ANSA).

