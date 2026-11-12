(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "I numeri presentati da Ismea dimostrano la capacità del sistema agroalimentare italiano di crescere e innovare, ma mostrano anche alcune criticità strutturali che richiedono interventi mirati. La cooperazione può rappresentare una vera piattaforma di servizi avanzati per le imprese agricole e della pesca, favorendo aggregazione, massa critica e maggiore capacità competitiva sui mercati. È necessario continuare a investire nelle filiere e nell'innovazione, garantendo una più equa distribuzione del valore lungo la catena agroalimentare e sostenendo percorsi di crescita che coinvolgano produttori e consumatori". Lo ha detto Biagio Pecorino, presidente di Agci AgroIttico Alimentare, intervenendo oggi alla presentazione al Masaf del Rapporto Ismea sull'Agroalimentare Italiano.

"Le politiche pubbliche hanno svolto - ha aggiunto - un ruolo importante, ma sono soprattutto gli investimenti e la qualità delle imprese a determinare le traiettorie di sviluppo del settore". "I numeri presentati oggi da Ismea - commenta Antonello Capua, presidente del Dipartimento Agroalimentare di Agci AgroIttico - certificano la forza di un sistema produttivo che ha saputo crescere e innovare nonostante le difficoltà degli ultimi anni. Le cooperative agroalimentari e della pesca hanno contribuito in modo significativo a questi risultati, garantendo occupazione, presidio dei territori e valorizzazione delle produzioni italiane. Occorre continuare a investire nelle filiere, nell'aggregazione delle imprese e nell'innovazione, affinché questa crescita possa consolidarsi e tradursi in nuove opportunità per i produttori e per le comunità locali". (ANSA).

