(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Diventano operative le misure messe in campo dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste per contrastare l'impennata dei costi energetici e tutelare la competitività delle aziende italiane.

Il piano dell'agenzia governativa Agea punta su due distinte tipologie di agevolazioni fiscali nel corso del 2026 per contrastare il caro carburanti: la prima basata sul credito d'imposta (varata a inizio anno e attiva fino a fine anno) e la seconda, del 30 settembre scorso, strutturata come contributo a fondo perduto tramite il Decreto-legge del 23 ottobre 2026 per un importo di 60 milioni di euro.

Proprio per quanto riguarda quest'ultima è scattato ufficialmente il conto alla rovescia per richiedere il contributo a fondo perduto destinato ad alleviare il peso del caro gasolio. La misura, strutturata tramite il Decreto-legge del 23 ottobre 2026, mette a disposizione un plafond complessivo di 60 milioni di euro e garantisce, spiega Agea, "alle imprese agricole la possibilità di chiedere il rimborso del 20% sui costi dei carburanti acquistati tra il primo giugno e il 15 ottobre 2026. C'è tempo fino al 20 novembre 2026." Trattandosi di "un trasferimento economico diretto, le domande devono essere presentate esclusivamente tramite il portale Sian, utilizzando il modello predisposto dall'Agenzia e indicando le fatture relative alle spese ammissibili". (ANSA).

