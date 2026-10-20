(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Più trasparenza e contrasto più forte alle frodi sull'indebita conduzione dei terreni: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) invita cittadini, e in particolar modo i proprietari terrieri e gli agricoltori, a scaricare e utilizzare l'App IO. L'obiettivo - si legge in una nota - è tutelare il patrimonio fondiario e garantire la legalità nell'erogazione dei fondi europei e nazionali. Una iniziativa di comunicazione istituzionale che si inserisce nel quadro del potenziamento dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Già oggi, Agea utilizza AppIO per inviare notifiche agli agricoltori sui pagamenti ricevuti.

Non tutti i legittimi titolari di particelle agricole (i cosiddetti titoli di conduzione), sono agricoltori o possiedono un fascicolo aziendale. Di conseguenza, spiega Agea, il rischio che terreni vengano inseriti illecitamente nei fascicoli di soggetti terzi per richiedere contributi europei non spettanti rappresenta una minaccia concreta che l'Agenzia intende azzerare. Attraverso l'integrazione dei sistemi di monitoraggio di Agea con i servizi di notifica dell'App IO, tutti i proprietari di particelle agricole avranno la possibilità di ricevere comunicazioni tempestive e dirette qualora i propri terreni vengano inseriti o dichiarati all'interno di un fascicolo aziendale. "Questo meccanismo di 'alert' trasforma l'agricoltore in un attore centrale della vigilanza, disinnescando sul nascere i tentativi di truffa legati ai titoli di conduzione falsi o non autorizzati", afferma Agea. È in questo senso che Agea rivolge un appello a tutti affinché l'App IO diventi uno strumento quotidiano di monitoraggio e di esercizio dei propri diritti. (ANSA).

