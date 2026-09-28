(ANSA) - ROMA, 28 SET - Scade il 30 settembre prossimo il termine di presentazione delle domande di accesso al bonus gasolio agricoltura. L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) ricorda la chiusura imminente della finestra telematica — aperta lo scorso 6 agosto — attivata per dare una risposta rapida e concreta alle aziende del settore, messe a dura prova dal rincaro dei prezzi energetici e dalle tensioni geopolitiche internazionali.

La misura, finanziata con uno stanziamento complessivo di 89,8 milioni di euro e regolata dal decreto interministeriale Masaf-Mef n. 365846 del 27 luglio 2026, riconosce alle imprese agricole un contributo pari al 20% della spesa sostenuta (al netto dell'Iva) per l'acquisto di gasolio e benzina effettuato tra il 1° marzo e il 31 maggio 2026.

Per i dettagli procedurali, i riferimenti ufficiali rimangono sia la circolare di Agea Coordinamento sia le relative istruzioni operative dell'Organismo Pagatore Agea. (ANSA).

