(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Rafforzare lo sviluppo della filiera agroalimentare attraverso l'integrazione di dati, competenze e strumenti innovativi a supporto degli investimenti delle aziende agricole. Questo l'obiettivo del Protocollo d'intesa sottoscritto oggi da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), ente pubblico vigilato dal Masaf e preposto all'erogazione dei contributi pubblici nazionali e dell'Unione europea, e Bper.

"Questi accordi - ha sottolineato il direttore Agea, Fabio Vitale - rappresentano un ulteriore passo nel percorso che Agea sta portando avanti a sostegno delle imprese agricole. Oggi siamo in grado di pagare più velocemente e di anticipare le risorse della Pac, mettendo a disposizione degli agricoltori, nei tempi dovuti, le risorse che spettano loro. Questo ci permette di liberare il credito dalla necessità di finanziare l'attesa dei pagamenti e di trasformarlo in una leva per gli investimenti, la crescita della produzione e l'aumento della produttività". Dello stesso avviso Luca Gotti, Chief Retail & Commercial Banking Officer di Bper, che vede nella "condivisione di competenze e informazioni" la possibilità di "sviluppare sinergie concrete, facilitare l'accesso al credito e supportare gli investimenti delle aziende agricole, contribuendo alla competitività delle imprese e allo sviluppo dei territori".

Il protocollo aperto a fine 2025 dall'Agenzia al sistema creditizio italiano, mira a promuovere un coordinamento operativo e tecnico volto a mettere a valore, da un lato, il patrimonio informativo e le competenze specialistiche di Agea e, dall'altro, l'esperienza di Bper nel supporto finanziario alle imprese agricole e zootecniche, favorendo lo sviluppo di strumenti e soluzioni sempre più efficaci a sostegno degli investimenti e della competitività del settore.

Il patrimonio informativo di Agea, che comprende quasi un milione di fascicoli aziendali gestiti, potrà integrarsi con i processi di valutazione creditizia, consentendo analisi più puntuali del rischio e la definizione di soluzioni finanziarie dedicate alle imprese agricole. (ANSA).

