(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Entro dicembre attivo il documento di accompagnamento elettronico olivicolo provvisorio (Daop). Un "passo avanti nella tracciabilità digitale della filiera olivicola-olearia". Lo rende noto l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) sottolineando che, tecnicamente, i passaggi operativi del documento consentono il percorso dalla carta al dato verificato: emissione immediata sul Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), firma elettronica alla partenza e alla consegna, verifica tramite QRcode da parte degli organi di controllo. Un solo dato, generato una volta e seguito dall'origine fino al controllo.

Entro dicembre poi, prosegue Agea, è prevista la riconciliazione del Daop nel Registro telematico dell'olio, esclusivamente per gli operatori obbligati.

Sulla scia di quanto disposto dal ministro Lollobrigida attraverso la Cabina di Regia, istituita tra i principali attori istituzionali della legalità, "Agea - conclude la nota - sostiene la tutela della qualità dell'olio d'oliva, la difesa dei produttori onesti e il contrasto alla concorrenza sleale. È in questi termini che si fonda, infatti, la reputazione dell'eccellenza agroalimentare italiana". (ANSA).

