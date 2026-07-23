- Oltre 414 milioni di euro erogati per la gestione del rischio in agricoltura tra gli ultimi tre mesi del 2025 e il primo semestre del 2026. È il dato fornito da Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, nel bilancio delle attività svolte per sostenere le aziende colpite da eventi climatici e calamità naturali. In particolare, l'Agenzia riferisce di aver liquidato 290 milioni di euro nell'ultimo trimestre del 2025 e altri 124 milioni nei primi sei mesi del 2026. Risultati che, sottolinea Agea, sono frutto del lavoro svolto nei tavoli congiunti avviati per affrontare le criticità del sistema e riportare in sincronia i diversi soggetti coinvolti nelle procedure. L'obiettivo, aggiunge l'Agenzia, resta quello di trasformare il sostegno pubblico in liquidità nel più breve tempo possibile per le imprese agricole.

E in una lettera aperta agli agricoltori, in merito al tema dei ritardi, il direttore generale di Agea, Fabio Vitale, sottolinea che "il muro di gomma esiste, ma non è Agea". La lentezza delle procedure, afferma, "non è imputabile alla Pubblica amministrazione bensì ai diversi soggetti coinvolti nel processo istruttorio, tra cui associazioni di categoria, Consorzi di difesa e organismi chiamati a fornire la documentazione necessaria". "Come faccio a pagare se non ho la documentazione su cui lavorare?", si chiede Vitale, che invita gli operatori del settore a rivolgere le proprie sollecitazioni anche agli altri attori della filiera amministrativa. Agea evidenzia poi di aver promosso continui tavoli operativi e lancia un appello a una maggiore collaborazione tra tutti gli attori del sistema richiamando il ruolo centrale dei Centri di assistenza agricola (Caa) e dei Consorzi di difesa nel garantire pratiche istruite in modo rapido e corretto. "La correttezza e la tempestività del sistema dipendono anche da una comunicazione chiara e diretta", osserva il dg di Agea, ricordando che la velocità delle liquidazioni è legata alla qualità e alla completezza delle istruttorie.



Sul fronte dell'innovazione, Agea rende noto di aver introdotto mappe aggiornate della pericolosità, sistemi avanzati di raccolta dei dati meteo-climatici, piattaforme basate sui big data e un percorso di digitalizzazione delle procedure peritali e di accertamento dei sinistri, con l'obiettivo di ridurre i tempi burocratici. (ANSA).

