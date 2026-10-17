(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Presentato a Roma il progetto sperimentale Rinascimento Agricolo che contribuirà a posizionare l'Agenzia Agea come un polo dinamico nel panorama quantistico italiano ed europeo. L'iniziativa di presentazione si è svolta nella sede dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura con una giornata formativa interamente dedicata al Quantum Computing applicato al settore primari.

Al centro dell'incontro il confronto sui concetti fondamentali dell'informatica quantistica e sui computer quantistici che "traggono la loro straordinaria potenza dai principi della fisica microscopica e della meccanica quantistica e accedono a metodologie matematiche avanzate, superando i limiti della tecnologia computazionale classica nella risoluzione di problemi ad altissima complessità". "Durante il dibattito, in particolare - sono state analizzate - informa una nota - le future applicazioni e l'impatto concreto che il Quantum Computing potrà avere sul sistema agricolo in un periodo in cui il settore sta attraversando uno dei periodi più complessi tra cambiamento climatico, instabilità geopolitica, con i relativi rincari dei costi produttivi, aumento della popolazione mondiale e il progressivo invecchiamento demografico".

"Le grandi trasformazioni - commenta il direttore di Agea, Fabio Vitale - non nascono per caso. Sono il risultato di una visione, della capacità di innovare e del coraggio di superare le resistenze al cambiamento. In Agea abbiamo intrapreso un percorso che ci ha consentito di andare oltre la funzione tradizionale di organismo pagatore, trasformando l'Agenzia in un'infrastruttura strategica al servizio dell'agricoltura italiana. Oggi siamo pronti ad affrontare una nuova sfida, esplorare le potenzialità del Quantum Computing, attraverso un progetto sperimentale che possa aprire nuove prospettive nella gestione dei dati, nell'organizzazione dei processi e nell'analisi del sistema produttivo agricolo". (ANSA).

