(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Erogati da Agea in otto mesi, tra il 16 ottobre 2025 e il 30 giugno 2026 circa 10 miliardi di euro. A comunicarlo è la stessa Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Agea - informa una nota - ha inoltre anticipato i tempi della Pac 2026 e già dai primi giorni di giugno sono state raccolte e processate circa 700 mila domande. In otto giorni - è sottolineato nel dettaglio - i sistemi dell'Agenzia hanno elaborato oltre 25 milioni di particelle catastali, con un esito positivo per il 99% delle pratiche. Il risultato - aggiunge Agea- consentirà di avviare, a partire dal 26 luglio, il pagamento degli anticipi della Pac 2026, con circa 1,6 miliardi di euro messi rapidamente a disposizione del comparto, una parte significativa delle risorse sarà erogata entro l'8 agosto.

"Questa evoluzione commenta il direttore di Agea Fabio Vitale - è stata possibile grazie alla visione del Governo Meloni e del ministro Francesco Lollobrigida, che ha sostenuto un percorso di profonda innovazione tecnologica e organizzativa, permettendo all'Agenzia di rafforzare il coordinamento nazionale, consolidare la collaborazione con le Regioni e rendere più efficace il lavoro svolto insieme agli Organismi Pagatori e ai Centri di Assistenza Agricola". "I risultati - ha aggiunto Vitale - confermano la validità di questo percorso. Agea è il baricentro del sistema dei pagatori, e su questa leva fondamentale è intervenuta, il tempo. Perché l'efficienza di una pubblica amministrazione non si misura soltanto dalle somme che eroga, ma dalla rapidità e dalla certezza con cui le rende disponibili". (ANSA).

