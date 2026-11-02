(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Tiene nel secondo trimestre del 2026 il settore agroalimentare italiano con un export in costante crescita, come emerge dal bollettino trimestrale CreaAgritrend elaborato dal Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia.

Rispetto allo stesso periodo del 2025, si registrano variazioni positive in agricoltura (+0,4%), industria (+0,5%) e servizi (+1,1%). La domanda interna sostiene il quadro grazie all'incremento di consumi finali (+0,3%), investimenti fissi lordi (+0,3%) e spesa delle famiglie in beni durevoli (+0,9%).

Dal lato dell'offerta, rispetto al trimestre precedente, cala il valore aggiunto nell'agricoltura (-0,2%) e nell'industria (-0,5%), mentre i servizi crescono (+0,4%).

La produzione dell'industria alimentare rimane stabile su base annua (+0,1%), ma il fatturato scende del 4,7% per la contrazione del mercato interno (-6,5%), compensate solo in parte dalla crescita di quello estero (+3%). Sul fronte degli scambi, le importazioni calano dell'1,6% rispetto al 2025, mentre le esportazioni tornano a salire (+1,9%) dopo il lieve calo del primo trimestre; a trainare le vendite sono i prodotti lattiero-caseari (+2,7%), carni preparate (+2,9%) e derivati dei cereali (+2,1%); giù invece vino (-3%), prodotti dolciari (-6%) e olio d'oliva (-15%). Tra i Paesi di destinazione, crescono le vendite verso Francia (+1,5%), Regno Unito (+2,7%) e Svizzera (+2,1%), mentre diminuiscono verso Germania (-1,9%) e Stati Uniti (-2,9%). Sul fronte delle importazioni, se la Spagna si riconferma il primo partner commerciale, arretrano Paesi Bassi (-12,1%), Germania (-5,6%) e Francia (-4,9%); in aumento, invece, Austria (+7,3%) e Brasile (+3,2%). Tra le merci importate spiccano prodotti ittici (+6,8%) e oli e grassi (+4,4%), mentre scendono carni fresche e congelate, lattiero-caseari, cacao e caffè greggio. Migliora intanto il clima di fiducia del settore, con il 64% di giudizi positivi (+2,6% sul trimestre precedente) a fronte del 34,7% di pareri negativi. Focus, infine, su scelte e consumo di vino degli italian: il 94,4%% lo beve occasionalmente, con preferenze che variano in base all'età e al genere. A guidare l'acquisto sono il gusto (82%) e la denominazione di origine (73,7%); emerge un consumatore attento alla qualità e al territorio, con il 41,2% che si dichiara disposto a spendere oltre 20 euro per una bottiglia. (ANSA).

