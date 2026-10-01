(ANSA) - AOSTA, 01 OTT - Saranno 75 le aziende partecipanti alla ventiduesima edizione di Marché au Fort, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre a Bard.

Ormani tradizionale vetrina delle produzioni agroalimentari della Valle d'Aosta, la manifestazione, organizzata dall'assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali in collaborazione con Chambre valdôtaine, Associazione Forte di Bard e Comune di Bard, proporrà carni e salumi, formaggi bovini e caprini, prodotti ortofrutticoli, erbe officinali, prodotti da forno, miele, confetture, vini, liquori, birra, distillati, sidro, succhi, aceti e prodotti di cosmesi.

Accanto alle aziende valdostane saranno presenti alcune realtà ospiti, tra cui il Comune di Cortemilia con prodotti a base di Nocciola Piemonte Igp e l'Azienda agricola Novaro Nicola di Imperia con prodotti liguri e pesto al Basilico Genovese Dop.

Parteciperanno inoltre l'Associazione valdostana olivicoltori e il Parco naturale Mont Avic.

In entrambe le giornate, alle 11.30, 14.30 e 16, sono previste degustazioni gratuite di prodotti del territorio in abbinamento ai vini Doc Valle d'Aosta, organizzate dall'Assessorato con Ais e Arev. Torna anche l'iniziativa della Chambre valdôtaine "Sapori valdostani offerti dalla Chambre", che prevede un buono prodotti da 10 euro ogni 70 euro di spesa effettuata al Marché.

Il programma comprende inoltre laboratori e attività per bambini, spettacoli teatrali, musica e animazioni, una caccia al tesoro organizzata dal Gal Valle d'Aosta e itinerari naturalistici tra Bard, Hône e Donnas. Durante le due giornate sarà gratuito l'accesso al Forte di Bard, mentre musei e mostre resteranno a pagamento.

L'apertura ufficiale è prevista sabato alle 9.30, con la partecipazione dei gruppi folkloristici I Fiour di Moun di Lillianes e La Clicca de Saint-Martin-de-Corléans di Aosta e della Compagnia del Coniglio, che proporrà musica medievale itinerante. Domenica sono inoltre previste le esibizioni del Gruppo sbandieratori del Palio di Asti. (ANSA).

