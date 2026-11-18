L'agroalimentare italiano cresce ancora e si conferma motore strategico dell'economia nazionale. Considerando l'intera filiera, raggiunge circa l'8% del Pil includendo distribuzione e ristorazione e arriva al 15% se si considerano anche logistica, trasporti e intermediazione. Nel 2025 registrato anche un export da record con 72,5 miliardi e una crescita del 5% in un anno. E questo nonostante uno scenario internazionale difficile, segnato da tensioni geopolitiche e nuove barriere commerciali.

Decisivo poi il contributo del Pnrr. In particolare i contratti di filiera gestiti da Ismea, su indirizzo del Masaf, hanno attivato 6,3 miliardi di investimenti, raggiungendo il 100% dell'obiettivo.

Aumentano gli investimenti, si rafforza l'occupazione e migliora, nel medio periodo, la produttività. A fornire il quadro dello stato di salute del settore dell'agroalimentare è il direttore generale di Ismea, Sergio Marchi, nell'appuntamento di ANSAIncontra alle 12 di giovedì 19 novembre 2026 su ANSA.it.

