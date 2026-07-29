(ANSA) - ROMA, 29 LUG - L'assemblea di Agronetwork ha confermato all'unanimità per un secondo mandato la presidente Sara Farnetti. "Prosegue il nostro impegno nel consolidare il ruolo di Agronetwork - ha sottolineato Farnetti - come luogo di confronto tra imprese, istituzioni e ricerca, per accompagnare le trasformazioni del comparto agroalimentare e creare le condizioni per un'innovazione economica, sociale e territoriale.

Vogliamo continuare a dare un contributo decisivo per il rafforzamento della competitività dell'agroalimentare italiano".

"Con la presidente Farnetti - ha precisato la segretaria generale di Agronetwork Giulia Callini - continueremo a promuovere sinergie, iniziative e progetti dedicati all'innovazione, alla sostenibilità, al trasferimento delle conoscenze e al rafforzamento della competitività delle imprese agroalimentari sui mercati". Il programma delle prossime attività dedicherà particolare attenzione ai temi del water management, degli strumenti finanziari, delle nuove tecnologie, dei modelli nutrizionali e delle tendenze di consumo, nonché al ricambio generazionale, con l'obiettivo di favorire l'ingresso dei giovani nelle imprese. (ANSA).

