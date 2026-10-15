(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Siamo abituati a cercare alimenti dalle proprietà straordinarie, spesso provenienti dall'altra parte del mondo, dimenticando che uno dei più preziosi è già nelle nostre cucine. L'olio extravergine di oliva è un pilastro della dieta mediterranea, ma non tutti sanno riconoscerne le caratteristiche e apprezzarne la qualità. Dietro ogni bottiglia ci sono il lavoro degli olivicoltori, le competenze dei frantoiani e un patrimonio di biodiversità che rende unica la produzione italiana. Il nostro impegno è aiutare i consumatori a conoscere meglio questo alimento, perché scegliere consapevolmente significa anche dare il giusto valore a chi lo produce". Lo dichiara Alberto Amoroso, presidente di Aifo- Associazione italiana frantoiani oleari che insieme a Italia Olivicola narrano le qualità dell alimento in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, che si celebra domani, 16 ottobre. Le due associazioni di settore in particolare ricordano in una nota che il "segreto dell'olio è nella sua composizione essendo. ricco di acido oleico, grasso monoinsaturo che, quando - sottolinrano - sostituisce nella dieta parte dei grassi saturi, contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue". E' evidenziato inoltre che "l'extravergine contiene anche vitamina E e composti fenolici, sostanze importanti per le sue caratteristiche nutrizionali e sensoriali". (ANSA).

