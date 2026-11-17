Al Brussels Beer Challenge 2026, una delle più prestigiose competizioni brassicole al mondo, l'Italia ha ottenuto 30 medaglie, di cui 8 ori, 10 argenti e 12 bronzi, con i piccoli birrifici indipendenti. A darne notizie è Unionbirrai.

A distinguersi - informa l'Associazione di categoria per la tutela, promozione, valorizzazione e rappresentanza dei piccoli birrifici indipendenti italiani - è la American Jasper del Birrificio La Piazza di Torino, premiata con la medaglia d'oro nella categoria Hoppy Lager e insignita del titolo di Best Italian Beer 2026, il riconoscimento riservato alla migliore birra italiana in concorso. Un altro risultato arriva dalle Italian Style Pilsner, con un podio interamente artigianale e italiano: oro alla Testa di malto del Birrificio Legnone, argento alla Special K di Qubeer e bronzo alla Slurp di Soralamà.

Tra i produttori artigianali spicca il Birrificio Legnone, che conquista quattro medaglie: due ori con Monkey Planet e Testa di malto, un argento con Goselina e un bronzo con Stiglitz. Medaglie d'oro anche per la Ciocia del Birrificio Ciociaro, la Drop Out - Out Of Fashion di Lzo Brewery, la Imprinting del Birrificio Styles, la In The Flesh di Antikorpo Brewing e la Porter di Birra Puddu. Buono anche il risultato complessivo nelle basse fermentazioni, con l'Italia che si distingue come la nazione più premiata nella famiglia delle Lager, conquistando dieci medaglie.

"Vedere tre birrifici italiani - dichiara Simone Monetti, Segretario Generale di Unionbirrai - occupare l'intero podio di uno stile che porta il nome del nostro Paese è una soddisfazione particolare. È il risultato di trent'anni di ricerca, sperimentazione e crescita professionale. I nostri birrai hanno saputo reinterpretare le grandi tradizioni brassicole internazionali, contribuendo a sviluppare una propria identità. Oggi questa capacità viene riconosciuta anche nei concorsi più prestigiosi".

