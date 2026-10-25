(ANSA) - CARTOCETO, 25 OTT - Olio, paesaggio, gusto, musica e spettacolo: si è aperta "Cartoceto Dop, il Festival - 49/a Mostra Mercato dell'Olio e dell'Oliva". Fin dal mattino Piazza Garibaldi è stata il cuore della festa con la Mostra Mercato e il Mercato delle Eccellenze, tra Olio Dop Cartoceto e produzioni agroalimentari di qualità. Nel centro storico anche "Il mercato delle cose buone", "La piazzetta dei mestieri", osterie, frantoi e Sentieri Verdi.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Cartoceto e dalla Pro Loco Cartoceto Aps, con il supporto del Consorzio Olio Dop Cartoceto e il patrocinio di Ministero dell'Agricoltura, Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino e Camera di Commercio delle Marche. Nello spazio di Sviluppo Rurale Marche, aziende beneficiarie del CSR Marche 2023-2027 hanno raccontato progetti ed esperienze con degustazioni dei prodotti, mentre al Frantoio della Rocca l'I.I.S. "A. Cecchi" di Pesaro ha guidato il pubblico alla scoperta dei propri vini.

L'apertura ufficiale con il taglio del nastro alle 15.45 con l'Amministrazione comunale, il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Alberto Alessandri, i sindaci dei Comuni dell'areale della Dop Cartoceto - Fano, Mombaroccio e Colli al Metauro - ed altre autorità. Presente anche la sindaca di Hügelsheim Kerstin Cee, Comune tedesco gemellato con Cartoceto, con una delegazione di 60 persone.

"La Dop Cartoceto e la manifestazione che da quasi 50 anni la celebra - ha sottolineato il vicepresidente della Regione Marche e assessore all'Agricoltura Enrico Rossi - hanno tutte le potenzialità per assumere un ruolo ancora più forte all'interno di una strategia regionale di valorizzazione dell'olivicoltura e dell'olio di qualità La forza identitaria di Cartoceto può contribuire a raccontare e promuovere l'intero sistema olivicolo e oleario marchigiano. Le nostre produzioni certificate, ciascuna con la propria identità e peculiarità, - ha aggiunto - rappresentano insieme uno straordinario patrimonio di riconoscibilità per le Marche. L'olio può e deve creare sinergie tra le diverse eccellenze del territorio e contribuire a rafforzare una filiera del turismo esperienziale che tenga insieme agroalimentare, enoturismo, paesaggio e cultura, generando nuove opportunità di sviluppo per le imprese e per le comunità".

«La Piazza delle Eccellenze rappresenta per noi il primo passo di un percorso di evoluzione della Mostra Mercato: l'olio resta il cuore identitario della manifestazione, ma attorno ad esso vogliamo costruire una proposta capace di mettere in relazione le altre produzioni di qualità e le diverse espressioni del territorio", ha detto il sindaco Matteo Andreoni.

L'appuntamento è ora per domenica primo novembre con il secondo e ultimo atto del Festival, tra mercato, degustazioni, Sentieri Verdi e spettacoli con Funkasin, Mago Dudi, Vagatrio, Morettas Band e Upstream Acoustic. (ANSA).

