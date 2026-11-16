(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Un Piano straordinario di controllo nazionale per monitorare da vicino le produzioni lattiero-casearie italiane Dop e Igp, garantire la conformità ai disciplinari e assicurare una vigilanza permanente lungo tutta la filiera. È il fulcro del nuovo decreto dipartimentale predisposto dall'Icqrf e varato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in attuazione dell'articolo 14 della legge n. 75 del 21 aprile 2026.

L'obiettivo è proteggere la tracciabilità delle materie prime, la fiducia dei consumatori e il valore economico delle aziende certificate.

"Il settore lattiero-caseario è una eccellenza del nostro Made in Italy, un patrimonio che non possiamo permettere venga svalutato da chi cerca scorciatoie - sottolinea il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida -. Con questo Piano straordinario costruiamo un sistema capace di prevenire le criticità e dare certezze a tutta la filiera. Tutelare la trasparenza significa difendere la competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali e riconoscere il valore di chi lavora onestamente".

Sul piano operativo, il sistema si baserà sull'analisi del rischio e sull'incrocio dei dati provenienti da diverse banche dati per individuare le operazioni più esposte a criticità. Le istruzioni operative saranno definite entro il 15 dicembre 2026 insieme al tavolo tecnico della Cabina di Regia, mentre le ispezioni e le analisi di laboratorio si svolgeranno dal 1/o gennaio al 30 settembre 2027. (ANSA).

