(ANSA) - SANTA MARIA DEL CEDRO, 07 NOV - È iniziata oggi, con l'apertura ufficiale degli stand espositivi, l'edizione 2026 della Festa della raccolta del cedro, evento organizzato nel centro storico di Santa Maria del Cedro (Cosenza) dal consorzio locale. Tradizioni, cultura, enogastronomia e promozione della filiera sono al centro dell'iniziativa che proseguirà anche domani, domenica 8 novembre.

Attraverso l'esposizione di prodotti locali legati alla produzione e trasformazione del noto agrume, e con le altre attività in programma, si punta a diffondere una nuova narrazione del cedro che parte dai campi in cui viene coltivato e si amplia alle imprese artigiane, alle attività turistiche e alle istituzioni locali, unendo il tutto con il filo della cultura.

L'evento è promosso dal Consorzio del cedro di Calabria con il dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e, in questa edizione, con la collaborazione dei Comuni di Santa Maria del Cedro, Papasidero, Aieta, Orsomarso, Santa Domenica Talao, Buonvicino, Scalea, Sangineto e Belvedere Marittimo. La collaborazione con i vicini centri della Riviera dei cedri è intesa nell'ottica di sostenere il concetto del cedro come elemento identitario dell'intero comprensorio. La due giorni prevede esibizioni musicali, showcooking, proeizioni, rievocazioni storiche, mostre fotografiche ed esposizioni.

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