- ROMA - Dal 24 al 27 settembre, nei Giardini di Piazza Vittorio Emanuele II della Capitale, torna Multi, il festival che racconta la Roma plurale attraverso le comunità che la abitano.



Oltre 30 comunità, provenienti da altrettanti Paesi, condividono con la città le proprie culture, lingue, storie e tradizioni, anche attraverso più di 50 piatti della propria cucina. Dalle comunità del mondo, le novità gastronomiche di quest'anno sono la cucina di Egitto, Mozambico e Nigeria. Un programma di oltre 80 appuntamenti attraversa questi incontri e i grandi temi del presente.

Il festival è promosso da Slow Food Roma, Lucy sulla cultura e Polo Civico Esquilino Poleis, con il patrocinio di Roma Capitale, Municipio I Roma Centro, Città Metropolitana di Roma Capitale, Cna Roma e Ama. Dopo una serata su Gaza promossa ieri al Mercato Centrale Roma da Città Metropolitana di Roma Capitale l'apertura ufficiale del festival, 24 settembre ore 19, è dedicata a "Roma città dei diritti. Ripartiamo da Spin Time",, con Mario Martone, Nicola Lagioia, Anne Morelli, Franco Lorenzoni, Tiziana Biolghini, Barbara Bonomi, Margherita Gentile, Paolo Perrini, per interrogarsi su una domanda che attraversa tutto il festival: di chi è la città?

Novità dell'edizione 2026 è Mappe, il ciclo di incontri curato dalla rivista Internazionale e ospitato per la prima volta da MULTI: "L'Atlante delle frontiere" (25/9, Annalisa Camilli), "Dov'è il Medio Oriente?" e "La rinascita della Corea del Nord" (26/9), fino a "Gaza, le mappe della distruzione" (27/9, Francesca Gnetti). Il programma affronta anche migrazioni e frontiere con "The Big Wall" (a cura di ActionAid) e "Mare aperto - Salvare vite, difendere diritti"; lavoro e sfruttamento con "Caporalato, ora basta!" e "Disarmare l'economia" (Leonardo Becchetti, Don Mattia Ferrari); il linguaggio pubblico con "Parole sconfinate".



Mentre il palco centrale ospita musica e danza da ogni continente: apertura il 24 settembre con Ancestros (Colombia) e il Concerto per la Palestina; il 25 la danza classica indiana Kuchipudi; il 26 il concerto "Suonomar - La Cumbia"; il 27 la Diablada boliviana.

Accanto agli showcooking, Porta Magica ospita per tutta la durata del festival laboratori e incontri: dallo storycooking "Barattoli, valigie di vetro" alla Cerimonia del tè taiwanese, dai laboratori di Tatreez palestinese alla scrittura persiana, ai laboratori di ricamo proposti dalla comunità palestinese, fino a "Cibo, comunità, cittadinanza" e "La guerra agli ulivi".

(ANSA).

