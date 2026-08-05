- Scegliere prodotti freschi, locali e di stagione, preferendo alimenti italiani e di filiera corta; limitare il consumo di cibi ultraformulat, come snack dolci e salati, barrette; garantirsi una giusta idratazione con acqua, da preferire a bevande zuccherate ed energy drink. Sono alcuni dei cinque consigli per un'estate in salute della campagna promossa da Coldiretti, Federconsumatori, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia. L'alleanza tra il mondo degli agricoltori e quello dei consumatori rafforza il messaggio che la prevenzione inizia dalle scelte quotidiane a tavola e passa attraverso un'alimentazione sana, consapevole e trasparente. Da un lato la tutela della salute dei consumatori, dall'altro l'impegno quotidiano degli agricoltori nel garantire prodotti nostrani, stagionali, tracciabili e di qualità.



La campagna sarà promossa anche nei mercati di Campagna Amica aperti in estate in occasione delle Notti Gialle, gli appuntamenti territoriali che portano nelle piazze produttori e cittadini per valorizzare il cibo di qualità, la filiera corta e i corretti stili alimentari.

L'iniziativa troverà spazio anche negli agriturismi di Terranostra, attraverso una campagna social dedicata, con contenuti e consigli pratici. Il progetto si inserisce nel solco di "Campagna Amica per la Salute", percorso già avviato con i mercati contadini in oltre 70 ospedali italiani, nato dalla collaborazione tra il mondo agricolo e quello medico, per promuovere modelli alimentari sani e contrastare la diffusione dei cibi ultra-formulati, eccessivamente manipolati e poco trasparenti sull'origine.

Tra gli altri consigli per un'estate in salute contenuti nella campagna seguire i principi della Dieta Mediterranea, riconosciuta dalla comunità scientifica tra i modelli più efficaci per la prevenzione e ricordare che una corretta alimentazione è il primo strumento di tutela della salute e del benessere. (ANSA).

