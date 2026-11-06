(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Completata l'acquisizione da parte di American Express da Tripadvisor di TheFork, piattaforme di ricerca e prenotazione dei ristoranti in Europa. L'annuncio è stato dato oggi da TheFork. "TheFork - informa una nota - continuerà a operare mantenendo il proprio marchio e resterà focalizzata sul supporto ai ristoratori partner e ai clienti, mentre le due aziende esploreranno le possibili sinergie tra i rispettivi punti di forza, con l'obiettivo di sviluppare nuove opportunità nel tempo" "Unirsi ad American Express - commenta Almir Ambeskovic, Ceo di TheFork - rappresenta un esaltante nuovo capitolo per TheFork". "Mettendo - aggiunge - a sistema la nostra consolidata esperienza nel settore della ristorazione, il nostro patrimonio tecnologico e la nostra presenza radicata in Europa con il raggio d'azione globale e la leadership di American Express nei settori della ristorazione e dell'ospitalità, puntiamo a generare ancora più valore per i nostri clienti e per i ristoratori partner. Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che i nostri team hanno costruito e guardo con entusiasmo alle opportunità di crescita che ci attendono, entrando a far parte di American Express". (ANSA).

