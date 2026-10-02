(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Una collaborazione tecnico-scientifica per la gestione della risorsa idrica ed irrigua, la difesa del suolo, la valorizzazione dell'agricoltura e la tutela del territorio. Questo l'obiettivo del Protocollo d'Intesa firmato tra l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) e il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (Conaf) al Forum Euromediterraneo sull'Acqua.

L'accordo porterà all'istituzione di un tavolo di confronto permanente dedicato alla promozione di soluzioni innovative: dalla manutenzione delle infrastrutture idrauliche alla prevenzione del dissesto idrogeologico, fino alla valorizzazione delle infrastrutture verdi e blu e della biodiversità.

"La gestione della risorsa idrica, la difesa del suolo, la valorizzazione dei territori sono la mission, che portiamo avanti in un dialogo continuo con professionisti, amministrazioni pubbliche, università ed enti di ricerca - ha detto Francesco Vincenzi, Presidente di Anbi - In questa direzione, la collaborazione con il Conaf rappresenta un ulteriore passo concreto per rafforzare competenze e capacità di intervento per il futuro del Paese." L'acqua, ha aggiunto Mauro Uniformi, presidente Conaf, "è un bene primario per la vita, non solo in agricoltura. Lavorare per la gestione sostenibile di questa risorsa è un dovere di tutti, ma in primis è un impegno, che i 20.000 iscritti all'Ordine hanno preso in questi anni. La collaborazione con Anbi, già in essere in molte occasioni, ora trova una cornice istituzionale, che la trasformerà in una straordinaria opportunità per fare sistema e mettere a fattor comune le reciproche esperienze." (ANSA).

