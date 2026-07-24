(ANSA) - ROMA, 24 LUG - La Borsa della Spesa di Bmti (Borsa Merci Telematica Italiana) e Italmercati, con il supporto di Consumerismo No Profit, segnala che , nonostante il forte contrasto meteorologico che ha diviso l'Italia negli ultimi giorni, i prezzi dell'ortofrutta all'ingrosso si mantengono stabili. L'impatto sui listini è rimasto contenuto, infatti, grazie all'ottima disponibilità di prodotto garantita dalle produzioni del Centro Sud Italia, abbinata a una domanda fisiologicamente debole per il periodo.

Nel comparto frutticolo, le angurie segnano un ulteriore calo (-16,5% in una settimana) arrivando, tra 0,30 e 0,60 euro/kg,.

La varietà senza semi, invece, si mantiene stabile intorno a 1,10 euro/kg. Le albicocche entrano nella fase calante della campagna, con l'arrivo delle varietà tardive come Farbaly e Nelson, e i loro prezzi all'ingrosso oscillano da 1,60 a 2,50 euro/kg: un'ampia forbice di prezzo che riflette la grande disponibilità di prodotto italiano, mentre quello spagnolo è ormai uscito dal mercato. Buon rapporto qualità-prezzo per i meloni retati, all'ingrosso disponibili da 0,90 euro/kg a 1,40 euro/kg, in base alla grandezza e alla provenienza. Il melone liscio, invece, cala intorno ai 2,00 euro/kg.

È entrata nel vivo della campagna l'uva da tavola, siciliana e pugliese. Per la bianca Vittoria e la Black Magic si registrano prezzi all'ingrosso tra 2,20 e 2,50 euro/kg, in calo del 9,8% rispetto alla scorsa settimana, mentre la varietà Senza Semi è disponibile intorno a 4,00 euro/kg.

Tra gli ortaggi, è piena stagione per i fiori di zucca, protagonisti delle cucine estive. Per loro il prezzo all'ingrosso si mantiene stabile intorno a 0,10 euro a fiore.

Questo è anche il momento dei peperoncini friggitelli, 2,00 euro/kg, molto richiesti soprattutto al Centro-Sud. Mercato vivace anche quello dei pomodori rossi con prezzi tendenzialmente stabili seppur in calo del 4,7% rispetto ad un anno fa. (ANSA).

