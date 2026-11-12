Anche trattori connessi, sensori e software utilizzati dalle aziende agricole possono diventare bersaglio di attacchi informatici. Con la crescente digitalizzazione del settore, la cybersicurezza diventa una priorità anche per i costruttori di macchine agricole.

Il tema è stato affrontato a Eima International, la rassegna mondiale delle macchine per l'agricoltura e il giardinaggio in corso a Bologna, dove sono state illustrate le novità introdotte dal Cyber Resilience Act (Cra), il regolamento europeo sulla resilienza informatica. La normativa Ue 2024/2847, entrata in vigore nel dicembre 2024, introduce requisiti obbligatori di sicurezza per i prodotti hardware e software con elementi digitali, con le principali disposizioni applicabili dall'11 dicembre 2027.

L'obiettivo è garantire che i dispositivi siano sicuri fin dalla progettazione e durante tutto il loro ciclo di vita, prevedendo anche procedure per individuare e correggere tempestivamente eventuali vulnerabilità. Per i produttori scatteranno obblighi relativi alla progettazione, alla documentazione tecnica, alla valutazione della conformità e alla marcatura Ce prima dell'immissione dei prodotti sul mercato europeo.

Pesanti le sanzioni previste: fino a 15 milioni di euro, o al 2,5% del fatturato annuo mondiale, per la violazione dei requisiti essenziali di sicurezza; fino a 10 milioni, o al 2%, per l'inosservanza di altri specifici obblighi; fino a 5 milioni, o all'1%, per la comunicazione di informazioni fuorvianti. Nello spazio Digital Terrace di Eima sono state presentate anche nuove soluzioni tecnologiche per le imprese agricole. Tra queste Bluleaf, la piattaforma di agricoltura digitale sviluppata da Sysman Progetti & Servizi e utilizzata da oltre 2mila persone per gestire attività aziendali, magazzini e dispositivi connessi. Presentati inoltre una nuova applicazione e FruitLab, software per eseguire e documentare le analisi merceologiche dei prodotti ortofrutticoli.

