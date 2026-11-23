Il benessere sessuale maschile passa anche dalla tavola e non esistono cibi 'afrodisiaci'.

Lo afferma Sia, la società italiana di andrologia, che in occasione del mese della prevenzione andrologica, accende i riflettori sul legame tra alimentazione e salute.

In pochi sanno che quando la dieta è sbilanciata, i primi segnali arrivano proprio dalla sfera sessuale, mentre in molti credono nell'esistenza di cibi afrodisiaci in grado di migliorare le prestazioni sessuali. - spiega Sia - Le evidenze scientifiche internazionali confermano quanto le abitudini alimentari incidano sulla sfera riproduttiva e sessuale: uno studio condotto dall'Università degli Studi della Campania su uomini obesi con disfunzione erettile ha dimostrato che, seguendo per due anni una dieta ipocalorica associata a regolare attività fisica, quasi un uomo su tre (il 31% del campione) ha recuperato una funzione erettile nella norma.

Sul fronte della prevenzione, un monitoraggio decennale su oltre 25.000 uomini (American Journal of Clinical Nutrition) ha evidenziato che un consumo regolare di alimenti ricchi di flavonoidi - come frutti di bosco, agrumi e tè - è associato a una riduzione del 9-11% del rischio di disfunzione erettile. Anche la fertilità risente in modo rapido di ciò che mangiamo: l'assunzione di circa 60 grammi al giorno di frutta secca per 14 settimane è risultata associata a un miglioramento di numero, vitalità, motilità e morfologia degli spermatozoi.

Al contrario alcuni studi recenti indicano che una dieta ricca di alimenti ultraprocessati, a parità di calorie, favorisce l'aumento del grasso corporeo e si associa a una riduzione dei livelli di testosterone.

Gli andrologi Sia invitano a diffidare delle credenze popolari sui cibi in grado di migliorare le prestazioni sessuali. "Ostriche, peperoncino e cioccolato non aumentano il desiderio né curano un deficit erettile. - spiega Alessandro Palmieri, presidente Sia - Altro falso mito da sfatare è quello della bistecca che fa aumentare il testosterone: l'idea che un consumo elevato di carne rossa potenzi la virilità è infondata. Anche gli alcolici se consumati in eccesso danneggiano i vasi sanguigni e abbassano la produzione di testosterone".

Ecco i consigli degli specialisti per la prevenzione e una corretta salute sessuale:

- Seguire il modello mediterraneo privilegiando alimenti freschi e non raffinati per proteggere il microcircolo vascolare.



- Fare il pieno di flavonoidi inserendo regolarmente frutti di bosco, agrumi e frutta di stagione per sostenere la salute dei vasi sanguigni.



- Non far mancare nella propria dieta verdura e ortaggi: garantiscono antiossidanti essenziali contro lo stress ossidativo che danneggia gli spermatozoi.



- Consumare una manciata di frutta secca al giorno: noci, mandorle e nocciole apportano acidi grassi buoni e micronutrienti utili alla qualità del seme.



- Portare in tavola i legumi: rappresentano un'ottima fonte proteica alternativa alle carni rosse e lavorate.



- Prediligere il pesce azzurro: ricco di Omega-3, favorisce la fluidità delle membrane cellulari e la circolazione



- Ridurre il consumo di cibi ultraprocessati e di zuccheri: merendine, snack confezionati, bevande zuccherate e piatti pronti alterano il metabolismo e l'equilibrio ormonale.



- Limitare l'alcol evitando gli eccessi che compromettono sia la risposta erettile sia i livelli di testosterone.



